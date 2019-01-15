Москва, 15 января, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов, конечно, абсолютно прав, говоря о том, что, несмотря на все корректировки пенсионной реформы, напряжение в обществе сохраняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор информационно-аналитического центра Альпари Александр Разуваев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Но хочется отметить, что в российском обществе существует мнение об астрономических доходах от экспорта нефти и газа, которые можно было бы направить на выплату пенсий. Однако факт состоит в том, что баррель добычи на душу населения в России достаточно скромный», — пояснил эксперт.

Российское общество остается очень инфантильным, отказываясь признавать современную экономическую реальность и геополитическое санкционное давление, по-прежнему ориентируясь на советские стандарты социального государства. Вместе с тем никто не мешает откладывать часть ежемесячного дохода на депозит или в акции ведущих российских компаний.

«Ну и, конечно, можно и нужно достойно воспитать детей, которые будут обеспечивать тебя в старости. К сожалению, людей, которые живут самостоятельно, не рассчитывая на государство, в России по-прежнему меньшинство», — отметил Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью «Коммерсанту», что реакция жителей России на пенсионную реформу стала неожиданной для правительства.

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