Москва, 15 января, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил работников Московского метрополитена за ликвидацию чрезвычайной ситуации. Об этом он написал 15 января на странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Сабянин

«Спасибо работникам Московского метрополитена. В течение шести часов была ликвидирована достаточно сложная чрезвычайная ситуация, связанная с подтоплением тоннеля на Люблинско-Дмитровской линии. Все работали слаженно и оперативно», — написал Собянин.

Ранее была названа возможная причина ЧП — гидроудар, который произошёл во время строительства второго вестибюля станции метро «Окружная».

Как сообщало ИА REGNUM, движение поездов по салатовой ветке метро восстановлено.