Калуга, 15 января, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В Калуге будут судить мошенницу, которая обманула туристов более чем на полмиллиона рублей. Как сообщили 15 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, обвинение предъявлено 37-летней владелице турфирмы.

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Установлено, что в сентябре 2018 года подозреваемая взяла на себя обязательства по организации путёвок, бронированию авиабилетов, гостиниц и оказание других услуг, связанных с поездками в Турцию, Италию и на Кубу. В общей сложности она получила с клиентов более 500 тыс. рублей.

Первое время злоумышленница придумывала различные оправдания и отговорки, а затем скрывалась от потерпевших с их деньгами.

Всего в правоохранительные органы с заявлениями о совершении мошеннических действий обратились семь жителей Калуги. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».

В настоящее время расследование этого многоэпизодного дела завершено. Материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в городе Первоуральске Свердловской области был вынесен обвинительный приговор бывшей сотруднице одной из туристических фирм. Женщина также брала с граждан деньги за турпутёвки, однако в итоге клиенты оказывались ни с чем. За мошенничество в особо крупном размере женщина проведёт в колонии-поселении два года и восемь месяцев. Также она должна возместить 40 обманутым клиентам ущерб в сумме 3 млн рублей.