Жителям Украины грозит новое повышение цен на газ
Киев, 15 января, 2019, 11:55 — ИА Регнум. С 1 мая 2019 года газ для населения Украины может стать дороже на 20%, заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщило 15 января информационное агентство «УНН».
По его словам, цену на газ определяет формула, ранее утверждённая правительством Украины
«Эта формула предполагает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ формального расчета — это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше», — заявил Рева.
Он отметил, что применение формулы зависит от состояния украинской экономики и политической ситуации в стране.
Напомним, ранее экономист Алексей Кущ заявил, что жители Украины почувствуют повышение цены на газ лишь зимой 2020 года, поскольку в мае 2019 года уже не будет отопления, а также горячей воды, которую в летний сезон традиционно отключают.
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