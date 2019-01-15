Киев, 15 января, 2019, 11:55 — ИА Регнум. С 1 мая 2019 года газ для населения Украины может стать дороже на 20%, заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщило 15 января информационное агентство «УНН».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, цену на газ определяет формула, ранее утверждённая правительством Украины

«Эта формула предполагает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ формального расчета — это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше», — заявил Рева.

Он отметил, что применение формулы зависит от состояния украинской экономики и политической ситуации в стране.

Напомним, ранее экономист Алексей Кущ заявил, что жители Украины почувствуют повышение цены на газ лишь зимой 2020 года, поскольку в мае 2019 года уже не будет отопления, а также горячей воды, которую в летний сезон традиционно отключают.

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