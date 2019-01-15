Москва, 15 января, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Пока глава российского правительства Дмитрий Медведев «выражает надежду», что российские нефтяные компании будут соблюдать договоренности по замораживанию цен на топливо, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) резко подорожал бензин, отмечает редактор, автор проекта ИА REGNUM «Бензиновый ажиотаж» Светлана Шаповалова.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Судя по официальным данным с биржи, продавать российское топливо на экспорт снова стало выгодно (в начале 2019 года его стоимость на мировом рынке превышала $60 за баррель Brent), и это обстоятельство вновь создало напряжённость на внутреннем топливном рынке, цены вновь поползли вверх. Только за первую неделю торгов на СПбМТСБ стоимость тонны АИ-92 выросла на 11% до 43 086 рублей к уровню 24 декабря 2018 года, за тот же период на 14,3% подорожал АИ-95 — до 44 226 рублей», — подчеркнула она.

Напомним, рост цен на топливо связан ещё и с повышением с 1 января 2019 года налогов и топливных акцизов.

Чтобы стабилизировать рынок и прекратить рост цен моторного топлива, независимые участники рынка в течение всего 2018 года призывали российское правительство ограничить экспорт. Но вместо этого были применены «ручные меры». Речь, в частности, идёт о соглашении с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке розничных и оптовых цен на топливо и обязательстве продавать через биржу определённое его количество.

Однако что в прошлом году, что сейчас, экспортные аппетиты нефтяников оказались в приоритете: с 1 января 2019 года вступили в силу законы, изменяющие размер экспортных пошлин. Так, пошлина на экспорт светлых нефтепродуктов в январе снизилась до $26,7 за тонну против $40,5 в декабре. Также правительство ввело так называемые отрицательные акцизы, которые должны компенсировать потери нефтяников на внутреннем рынке, однако, по мнению экспертов, действия властей могут оказаться недостаточными.

«Для снижения величины экспортного паритета должны использоваться новые механизмы — отрицательный акциз на нефть, демпфирующая ставка», — считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

По его словам, если цены продолжат расти аналогичными темпами, то АЗС снова могут оказаться за гранью рентабельности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что за ценами на бензин в России следует внимательно следить и при их повышении напоминать нефтяным компаниям о ранее достигнутом соглашении с правительством РФ, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в ходе встречи с вице-премьерами. Ранее он пригрозил нефтяникам введением запретительных пошлин на нефть и нефтепродукты для стабилизации цен на бензин, но дальше слов дело так и не прошло.