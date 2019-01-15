Калуга, 15 января, 2019, 11:33 — ИА Регнум. В Калуге вступил в законную силу приговор в отношении женщины, осужденной за убийство своего новорожденного ребенка. Об этом 15 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

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Судом было установлено, что 32-летняя мать троих несовершеннолетних детей, будучи беременной, полагая, что находится в тяжелой жизненной ситуации, решила убить своего новорожденного ребенка. Женщина не обращалась за медицинской помощью в медицинское учреждение для наблюдения за течением беременности, скрывала свое положение от близких родственников. Когда 5 мая 2018 года у нее начались роды, женщина самостоятельно, без помощи медиков, в своей квартире в ванне родила живую девочку весом 3240 граммов, и оставила в воде. Ребенок погиб в результате асфиксии. Убедившись, что ребёнок не подает признаков жизни, женщина поместила тело в таз и вынесла из дома на улицу, в хозяйственное помещение. Позже тело ребенка обнаружила следственно-оперативная группа.

С учетом заключения комиссии врачей-психиатров осужденная признана судом вменяемой. Вину в совершении преступления женщина признала полностью.

«Приговором Калужского районного суда, постановленным при ее согласии с предъявленным обвинением, женщина осуждена по ст.106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка») к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказала Искрина Лепёхина.

Защитник осужденной обжаловал приговор в апелляционном порядке, в жалобе он ставил вопрос о смягчении назначенного наказания. Однако Калужский областной суд оставил приговор без изменения.

Как сообщал ИА REGNUM, в 2016 году в приёмной семье убили ребёнка, следствие сочло, что трагедия произошла из-за бездействия службы опеки. Располагая сведениями о жестоком избиении девочки приёмной матерью, сотрудница отдела образования не отреагировала. Приговором суда бывшей чиновнице назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, она лишена права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в государственных и муниципальных учреждениях образования.