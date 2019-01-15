Феодосия, Крым, 15 января, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Власти Крыма предложили руководителю администрации Феодосии Сергею Фомичу и председателю городского совета депутатов Владимиру Титаренко написать заявления об увольнении. Об этом 15 января на выездном совещании сообщил руководитель региона Сергей Аксёнов.

kaboompics Шахматы

«Они уже написали заявления. Причина такого решения проста — несбалансированность действий органов власти: законодательной и исполнительной, а также отсутствие эффективной обратной связи с феодосийцами», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов отмечал, что из полусотни поручений, данных властям Феодосии в конце 2018 года, чиновники местной администрации выполнили не более 20%.

По теме: Глава Крыма: чиновники Феодосии не выполняют и пятую часть поручений