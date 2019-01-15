Вашингтон, 15 января, 2019, 11:18 — ИА Регнум. После того как в Китае произошла коммунистическая революция, республиканцы в Вашингтоне подняли крик: «Кто проиграл Китай?». Теперь тот же вопрос задается и применительно к Сирии. И здесь виноваты как бывший президент США Барак Обама, так и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп с одной лишь разницей: прежде чем лишиться каких-либо возможностей в Сирии, Трамп лишился здравого рассудка, пишет Ричард Коэн в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Безумие Трампа озвучивается Майклом Помео, который возглавляет Государственный департамент, пока его либо не заменит Трамп, либо он не сбежит оттуда с криком: «Я больше этого не вынесу!». Так, находясь с визитом в Каире, Помпео был вынужден сделать два противоречащих друг другу внешнеполитических заявления.

«Америка не пойдет на вывод войск, пока не закончится борьба с терроризмом», — указал он. — Президент Трамп принял решение вернуть войска домой из Сирии».

Он заявил об этом, даже не запнувшись. Он тем не менее смог еще больше запутать ситуацию, подчеркнув, что «когда Америка уходит откуда-либо, за этим следует хаос», когда же Вашингтон «пренебрегает своими друзьями, нарастают обиды».

Решение Трампа о выводе войск из Сирии застало союзников врасплох. Израиль заявил об обеспокоенности, Франция и Великобритания не знали, как реагировать, курды почувствовали, что их предали, в отставку ушли министр обороны Джеймс Мэттис и Бретт Макгерк, посланник США в международной коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как президент Трамп, так и Помпео правы: дров в Сирии наломал Обама. Он должен был вмешаться, когда еще существовала умеренная оппозиция президенту республики Башару Асаду. Обама также должен был исполнить свою угрозу и наказать Асада за применение химического оружия. Вместо этого президент-демократ не сделал ничего.

На сегодняшний день Сирия стала похожа на Балканы перед Первой мировой войной — пороховым погребом, которому достаточно одной лишь спички. В республике сталкиваются интересы США, России, Ирана, Турции, курдов, Саудовской Аравии, Израиля и исламистов. Тель-Авив и Тегеран уже ведут прокси-войну в этой стране: израильская авиация раз за разом наносит удары по иранским объектам. В свою очередь, Тегеран вооружает ливанскую шиитскую группировку «Хезболла», тогда как Москва поставляет оружие Дамаску.

Прежде чем ситуация на Балканах вышла из-под контроля и началась мировая война, регион пережил ряд кризисов. Помимо попытки переоформить Ближний Восток, предпринятой бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим, региону в целом «повезло», отмечает Коэн. Тем не менее из-за большого числа игроков на одно «везение» полагаться не стоит: Турция нацелена против курдов, Иран — Израиля. Асад хочет уладить столько счетов, что сложно сосчитать, а его союзник — Россия — только что поставил ему новые ракеты.

Автор указывает на то, что Трампу следует обратиться к примеру Косово — «молодой независимой республики, спасенной от сербской оккупации и кровопролития в 1999 году решительным вмешательством НАТО во главе с США». Тогда альянс полагался на авиацию, а отправка военных для сухопутной операции не потребовалась. И хотя Москва выступила против вмешательства в ООН, НАТО пошло на одностороннее вмешательство. Поэтому сегодня Косово и Сербия ведут переговоры о заключении мирного договора.

Страны, заключает автор, подобны детям: они стремятся к предсказуемости. Им нужны правила: «США как родитель», тогда как «другие государства смотрят на них в поиске указаний и ожидают, что они будут обеспечивать исполнение правил другими». Трамп вопиющим образом не выполняет эту роль. Он пренебрежительно относится к альянсам и дружественным иностранным лидерам. Трамп лишь обостряет хаос. Основной вопрос теперь состоит не в том, лишится ли он Сирии, а в том, не потеряет ли он весь регион.

Напомним, операция НАТО «Союзная сила» против Союзной Республики Югославия проходила с 24 марта по 10 июня 1999 года, во время войны в Косове. По данным властей Югославии, в результате бомбардировок погибло более 1,7 тыс. гражданских лиц, в том числе 400 детей, около 10 тыс. получили ранения. По информации ООН, пропавшим без вести считается 821 человек, по большей части — сербы. Из-за применения в войне боеприпасов с обедненным ураном в стране вырос уровень онкологических заболеваний среди детей.