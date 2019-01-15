Москва, 15 января, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Закон об упрощенном получении компенсации взносов на капремонт, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Региональный орган исполнительной власти не сможет требовать от граждан документы для подтверждения уплаты ежемесячного взноса на капремонт, чтобы предоставить им компенсацию расходов. Другими словами, гражданам теперь не придется собирать справки и другие документы, доказывающие, что они уплатили взнос.

Информацию о наличии у граждан задолженности орган исполнительной власти субъекта РФ будет получать по запросу у регионального оператора либо владельца специального счета. Соответствующие положения появятся в Жилищном кодексе РФ.

Под нововведение подпадут, в основном, граждане в возрасте, так как праву на 50-процентную льготу имеют граждане старше 70 лет, а на 100% — те, кто старше 80 лет.