Ставрополь, 15 января, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Ставропольского края Эркинбек Алимов был уволен с должности из-за того, что не указал в декларации о доходах полученный им заём. Об этом на пресс-конференции 14 января сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Увольнение

«Это недопустимо, потому мы попросили его расстаться со своим рабочим местом. Чиновник обязан указывать все денежные поступления на свой счет, которые он получает в течение года. Не указал — будь добр уходи со службы. Если говорить о перераспределении полномочий, то их пока что не будет. Человека на это место мы брать тоже не будем», — цитирует Владимирова Ставропольская правда.

В общей сложности в 2018 году свои должности покинули три заместителя председателя правительства Ставропольского края. Андрей Мурга, отвечавший за экономический блок, ушел в марте, Ольга Прудникова, курировавшая внутреннюю политику, покинула должность в июне, об увольнении Эркинбека Алимова стало известно в ноябре, при этом проработал в должности он лишь год.