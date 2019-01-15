Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 января, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Администрацию Переславля-Залесского Ярославской области покидают четыре из пяти заместителей главы округа. Об этом объявил новый глава Валерий Астраханцев, сообщает официальный сайт администрации Переславля.

Yarregion.ru Владимир Волков

Уже уволились три чиновника из команды экс-мэра Владимира Волкова, который назначен мэром Ярославля. Это Виталий Леженко, Екатерина Дударева и Ринат Бадаев. Последний уже появился в Ярославле и стал советником Волкова. В скором времени, возможно, и двое остальных бывших зама займут кресла в мэрии Ярославля.

Также в конце января покинет свой пост замглавы Переславля Алла Кибец. В город она приехала из Люберец, совмещала пост первого замглавы администрации с должностью председателя Территориальной избирательной комиссии.

Уже уехали в Ярославль на помощь к Владимиру Волкову работавшие с ним в Переславле советниками и помощниками специалисты из Подмосковья Александр Асриянц, Елена Жильцова, Алексей Беляков, Мария Ярагина, Евгений Клейнбурд. В свою очередь Валерий Астраханцев на последнем заседании городской Думы на вопрос депутатов, будут ли привлекаться новые кадры из Подмосковья, ответил, что назначать будет только тех, кто уже работает на территории городского округа.

Сохранила свой пост только заместитель главы по социальной политике Жанна Петрова. Она работала еще при мэре Денисе Кошурникове. На должности остальных заместителей Астраханцев назначил новых специалистов.

Первым заместителем, который будет курировать управления архитектуры, муниципальной собственности и муниципального контроля стала Нонна Козаева. Виктор Толстиков назначен заместителем главы городского округа по экономике и финансам. И Нонна Козаева, и Виктор Толстиков прибыли в Переславль из Подмосковья, ранее работали с Валерием Астраханцевым в администрации Переславского района. Заместителем по вопросам ЖКХ назначен Александр Евстигнеев. Это переславский специалист, ранее работал заместителем главы районной администрации.

Также Валерий Астраханцев представил новых начальников структурных подразделений администрации. Начальником Управления муниципальной собственности стала Ирина Бабошкина, ранее работавшая в администрации Переславского района. Она сменит Евгения Кузнецова, который тоже уехал в Ярославль.

Сменился и начальник управления делами администрации Переславля. Вместо Ольги Волошенко, которая работала и с Денисом Кошурниковым, и с Владимиром Волковым, начальником стал Олег Павлов из администрации Переславского района. Таким образом, Валерий Астраханцев меняет специалистов в администрации городского округа на тех, с кем уже сработался в Переславском районе.