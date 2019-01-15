Песков объяснил, почему Путин живет без смартфона
Москва, 15 января, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Глава Российского государства не может иметь смартфон, так как обладатель такого устройства соглашается на полную прозрачность. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«А как раньше без телефона обходились?» — сказал представитель Кремля «Аргументам и фактам».
Песков пояснил, что в Кремле и Ново-Огарёве президент обеспечен полным комплектом газет и журналов. Многое он узнает из них, читает также в самолете, проволя много времени в перелетах. Еще один источник новостей — интернет.
Ранее Песков отмечал, что контакты президента нельзя выставлять напоказ. Тем более это справедливо для лидера такой страны, как Россия.
Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявлял, что интерес жителей России к президенту с годами растет. Так, на пресс-конференцию главы государства 20 декабря 2018 года было аккредитовано рекордное число представителей СМИ.
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