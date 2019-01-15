Оренбург, 15 января, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Заявление главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина о перспективах экспорта мусора в Швецию тяжело обсуждать без оценки экономической составляющей. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Заксобрания Оренбургской области Максим Амелин (КПРФ), комментируя слова Кобылкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Он также предположил, что вброс информации об экспорте мусора делается для отключения внимания населения.

«Возможно, это делается с целью отключения внимания. Это раз. И второе — а сколько это будет стоить? Они просто хотят забирать и потом перерабатывать в нечто полезное, или мы за это деньги будем платить?» — рассуждает депутат.

По словам Максима Амелина, тяжело в данном случае давать оценку без каких-либо экономических параметров:

«Возможно, это будет интересно, а возможно, мы должны будем за это какие-то баснословные деньги платить. Тогда гораздо эффективнее строить у себя мусоросортировочные и мусороперерабатывающие заводы. Это даст нам определённые деньги, определённые ресурсы — те же самые газ и тепло вырабатывать».

Напомним, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на встрече с журналистами сообщил о возможности экспорта с полигона «Шиес» на границе Архангельской области мусора в Швецию. Предполагается, что отходы будут экспортировать в брикетах по железной дороге.

Добавим, что в экотехнопарк «Шиес» будет вывозиться мусор из Москвы. Полигон планируют построить до 2020 года.

По словам Кобылкина, проект по поводу экспорта российского мусора не попадал на экспертизу в Минприроды, поэтому риски должны оценить специалисты Росприроднадзора.

«Если это будет классный опыт и мы из Архангельска сможем экспортировать мусор в Швецию и другие страны Европы, то это красивая история, почему бы и нет», — сказал глава Минприроды РФ.