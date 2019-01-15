Москва, 15 января, 2019, 10:30 — ИА Регнум. За ценами на топливо в России следует внимательно следить, и при их повышении напоминать нефтяным компаниям о ранее достигнутом соглашении с правительством РФ. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в ходе встречи с вице-премьерами.

Бензин

Также Медведев выразил надежду на то, что российские нефтяные компании будут соблюдать договоренности по замораживанию цен на топливо.

«Надеюсь, что это даст возможность соблюдать все договоренности, и что нам не придется прибегать к крайним мерам», — заявил он.

Кроме того, Медведев заверил, что правительство внимательно отслеживает ситуацию с ценами на бензин.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев пригрозил нефтяникам введением запретительных пошлин на нефть и нефтепродукты для стабилизации цен на бензин, если не будет достигнуто соглашение об остановке роста цен на топливо.

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