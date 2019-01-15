Москва, 15 января, 2019, 10:18 — ИА Регнум. В случае сохранения у власти в Киеве «партии войны» конфликт в Донбассе может продлиться еще долго. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам официального представителя Кремля, продление войны в Донбассе зависит от Киева, «от того, будет ли там у власти партия войны».

«В этом случае шансов на то, что конфликт прекратится, нет. Напротив, если будет партия мира и дипломатии, тогда есть шанс», — цитирует издание слова Пескова.

Также пресс-секретарь российского президента отметил, что на сегодняшний день шансов на нормализацию отношений с Киевом мало.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о необходимости скорейшего урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

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