Москва, 15 января, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Президента РФ Владимира Путина прежде всего заботят вопросы, касающиеся положения дел в стране. Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, внутренняя повестка остаётся для российского лидера на первом месте, она никогда не выходила из поля зрения президента РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Но международные дела тоже, конечно, являются неотъемлемой частью его работы», — сказал в интервью «АиФ» пресс-секретарь главы государства.

Что касается международных поводов, которые президент России отслеживает в обязательном порядке, то это новости, касающиеся Сирии, Украины и США.

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«Сирия требует постоянного внимания Путина как главнокомандующего, поскольку там находятся наши военные», — пояснил Песков.

Он добавил, что в последние годы активность международной жизни выросла в разы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что для него главное — это внутренняя повестка дня, и прежде всего рост экономики страны и придание ей «инновационного характера». По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский лидер глубоко владеет проблематикой регионов страны и представляет себе пути решения задач, стоящих перед державой. Глава государства знает о трудностях людей, работающих в самых разных сферах, а также владеет данными по экологическим проблемам, по сложностям на производстве, в здравоохранении, социальной политике.