Анкара, 15 января, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Спасательные службы Турции извлекли из вод Эгейского моря 40 нелегальных мигрантов, терпящих бедствие на надувной лодке, сообщает 15 января Anadolu Ajansi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Помимо спасенных, береговая служба также достала тело одного погибшего. Власти страны не сообщают информацию о личности мигрантов, а также не называют страну, из которой они прибыли.

Напомним, власти Турции регулярно задерживают нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза через страну. Беженцы бегут от внутренних конфликтов в их родных странах.