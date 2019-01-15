Москва, 15 января, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Граждане Японии могут работать на территории РФ, в том числе на Курильских островах и Дальнем Востоке в целом, но разговоров о том, чтобы передать им Курилы, быть не должно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Японцы пытаются все-таки выторговать чужую землю под названием Курильские острова. Они были вместе с фашистской Германией, тройственная ось Берлин-Токио-Рим, они много раз нападали на нашу страну, но ни разу нога русского солдата не ступала на территорию Японии», — заявил Жириновский.

По его словам, РФ может предоставить Японии все возможности для трудоустройства их граждан и развития экономики, но при этом не передавать Курильские острова.

«Будем надеяться, что ни одного метра территории они никогда не получат, а работать у нас — пожалуйста. Что все уперлись в Курильские острова. Сахалин, Камчатка, Магадан, Хабаровск, Сибирь — работайте, где хотите. Стройте заводы, фабрики, выращивайте необходимую сельхозпродукцию. Границы не играют роли, что вам, флаг нужен, что ли? Флаг будет русский, а вы работайте, если вам не хватает пространства», — отметил Жириновский.