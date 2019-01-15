Москва, 15 января, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В Москве и Московской области 15 января ожидается тёплый зимний день, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре «Фобос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима

»Существенных изменений в метеоусловиях столичного региона не произойдет, и москвичей, а также жителей Подмосковья ждёт ещё один не по сезону тёплый зимний день с влажными снегопадами и вероятностью гололёдных явлений», — рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, в дневное время будет облачно, будет идти снег и мокрый снег. Температура воздуха в столице прогреется до 0 °C, в Подмосковье — до +1°. Синоптики предупредили о возможности слабого гололёда. Влажность воздуха составит 67−72%, атмосферное давление ниже нормы — 732 мм ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в Москве ожидается пик зимнего потепления.