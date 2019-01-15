Шахты, Ростовская область, 15 января, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области предлагают оснащать дома датчиками утечки газа. С таким предложением выступил спикер донского парламента Александр Ищенко.

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«Самое главное — это форсировать законодательные решения по эффективному контролю содержания газовых приборов и оборудования, в том числе с внедрением технологий автоматической блокировки утечки газа. Такой законопроект сегодня уже рассматривается с участием федеральных законодателей. В ближайшие две недели депутаты проведут обсуждение со специалистами и техническими экспертами. Возможно, что мы выйдем с соответствующими предложениями к нашим федеральным коллегам», — цитирует Ищенко пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, что за месяц до взрыва в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области была зафиксирована микроутечка газа из газового счетчика. Заявка была принята 10 декабря прошлого года. Других заявок за это время газовикам не поступало. Газовая служба проводила обследование дома в апреле — мае 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту взрыва бытового газа в Шахтах возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Уголовное дело будет расследовать Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу.