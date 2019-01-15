Ливерпуль, Великобритания, 16 января, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 16 января, во всём мире отмечают День The Beatles. Праздник учредили по решению ЮНЕСКО в 2001 году. Дату для него выбрали не случайно — 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб Cavern, где дебютировала легендарная группа.

Впрочем, день открытия заведения никак не связан с выступлением «ливерпульской четверки». 31 июля 1957 года на сцене клуба впервые появился барабанщик Ринго Старр, на тот момент выступающий в составе ансамбля Eddie Clayton Skiffle Group. К The Beatles он присоединится лишь в 1962 году.

7 августа того же 1957 года в клубе Cavern выступила группа The Quarrymen, участником которой был Джон Леннон. 28 января 1958 года в составе этого же коллектива на сцене заведения дебютировал Пол Маккартни. Немного позже к ним присоединился друг Пола Джордж Харрисон. Впоследствии музыканты часто меняли название своего коллектива, пока не пришли к окончательному и знакомому всему миру варианту.

9 февраля 1961 года в Cavern состоялось первое выступление The Beatles, в состав которой помимо уже известного трио входили Стюарт Сатклифф и Пит Бест. Вскоре группа стала постоянным участником концертов в клубе. В ноябре того же года его посетил бизнесмен Брайан Эпстайн, который предложил коллективу свои услуги в качестве менеджера и уже в 1962 году договорился с компанией Parlophone Records о звукозаписи.

19 августа 1962 года группа выступила в Cavern составом, оставшимся неизменным до самого распада коллектива: Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. За время существования группы они выпустили 13 студийных альбомов и 211 песен.

Сейчас The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. Группа завоевала десять наград «Грэмми», а вся четвёрка в знак признания заслуг перед страной награждена орденами Британской империи (MBE).