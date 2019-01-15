Берлин, 15 января, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Посол США в Берлине Ричард Гренелл вновь угрожает санкциями немецким компаниям, участвующим в реализации российско-германского проекта «Северный поток — 2», передает канал n-tv 15 января.

Угрозы дяди Сэма

«Компании, работающие в сфере экспорта российской энергии, рискуют возможными санкциями», — заявил дипломат газете Rheinische Post.

По его словам, правительство США и конгресс имеют «четкие оговорки в отношении энергетической безопасности и геополитического воздействия «Северного потока — 2».

В минувшие выходные, 12−13 января, было обнародовано письмо Гренелла в адрес нескольких компаний, которым посол пригрозил «значительным риском санкций». Гренелл сослался на решение Европейского парламента, осудившего строительство трубопровода.

«Германия должна учитывать озабоченность других стран — членов Евросоюза и ее соседей в отношении негативного воздействия на них проекта трубопровода», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, активно против прокладки газопровода по дну Балтийского моря выступает Польша. Варшава предлагает соседям альтернативу — закупать газ у США.