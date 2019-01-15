Шахты, Ростовская область, 15 января, 2019, 09:44 — ИА Регнум. За месяц до взрыва в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области была зафиксирована микроутечка газа из газового счетчика.

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«Последняя заявка была в первом подъезде 10 декабря прошлого года. Это была микроутечка газового счетчика. Других заявок за это время не было», — заявил донской губернатор Василий Голубев.

По его словам, в пострадавшем от взрыва бытового газа доме работы по оценке ситуации проводились газовой службой в апреле — мае 2018 года.

«Мы сейчас проверяем состояние дел в городе Шахты и конкретно в этом микрорайоне. Потому что появилась информация, что якобы такие обращения были. Они все учитываются в журналах, каждый день, ежесуточно по мере поступления заявок. В полном объеме мы это проверим в ближайшие несколько дней», — добавил глава региона.

ИА REGNUM отмечает, что в ряде СМИ была распространена информация о том, что жильцы пострадавшего дома жаловались на запах газа. Представители центрального аппарата Следственного комитета России приступили к изъятию документов по обслуживанию жилого дома № 16 по улице Хабарова в газоснабжающей и управляющей компаниях.

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ИА REGNUM напоминает, что по факту взрыва бытового газа в Шахтах возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Уголовное дело будет расследовать Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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