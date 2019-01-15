Барнаул, 15 января, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Далеко не все страны могут себе позволить иметь высокотехнологичные процессы по переработке мусора — отметил экс-директор одного из крупнейших мусороперерабатывающих предприятий Барнаула (ОАО «ЭКО-комплекс») Юрий Музюкин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM идею министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина отправлять российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» в Швецию и другие страны Европы.

Состояние обращения с отходами в странах Европы фиолетовым выделен... Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

По наблюдениям эксперта, экономическая целесообразность строительства в России заводов для переработки и утилизации — вопрос, требующий самого пристального изучения. К примеру, Барнаул не спас построенный мусороперерабатывающий завод: четыре года назад он обанкротился. В подтверждение своих слов об экономической нецелесообразности сжигания в России мусора он привел интересную таблицу, позаимствованную на стажировке в Финляндии. На ней обозначено состояние обращения с отходами в странах Европы (фиолетовым выделен объем закапываемого мусора, желтым — сжигаемого).

Состояние обращения с отходами в странах Европы фиолетовым выделен... Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

«Так вот, только в единственной стране — Швеции — мусор не закапывают. Таблица эта наглядно показывает, что перерабатывать мусор могут позволить себе только богатейшие страны. Жители Норвегии, к примеру, где средняя заработная плата составляет 4 тыс. евро, просто помешаны на экологии. Там более 50 процентов всех отходов идет во вторичку (закапывают только в северных территориях).

Мусоросжигательный завод — тоже очень дорогое удовольствие. В 2012 году японцы построили суперсовременное производство мощностью 80 тыс. тонн. На тот момент стоимость проекта в российских рублях составляла 12 миллиардов. Сейчас, с учетом падения курса, это будет порядка 30 миллиардов. У нас годовой бюджет Барнаула в несколько раз меньше. А нам минимум целых два таких завода нужно», — привёл довод Юрий Музюкин.

По его словам, в богатых странах мира мусоросжигательных заводов всего около 2000 (из них в Японии 2/3).

«Или возьмем Македонию: в этой бедной маленькой балканской стране закапывают всё. Когда меня спрашивают: где на этой таблице была бы Россия, — думаю, что наше место в начале второй её половины — рядом с Польшей», — отметил экс-директор одного из крупнейших мусороперерабатывающих предприятий Барнаула (ОАО «ЭКО-комплекс») Юрий Музюкин.

Напомним, ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес» может быть экспортирован в Швецию и другие страны Европы. То, что на российском полигоне мусор будут лишь брикетировать в полиэтилен и затем вывозить по железной дороге, чиновник считает «классным опытом».

«Если это будет сделано на лучшем заводе и может нанести минимальный ущерб природе, то мы оценим эти риски и скажем: а почему бы и нет?» — отметил Кобылкин РБК.