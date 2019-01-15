Москва, 15 января, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин пока не нуждается в собственном аккаунте в Twitter. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По его словам, чтобы стать ближе к людям, микроблог президенту не нужен. Так Песков ответил на вопрос «Аргументов и фактов» о том, последует ли Путин примеру президента США Дональда Трампа, который регулярно публикует записи в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков разъяснил, что у президента России нет смартфона из соображений безопасности и секретности. Он отметил, что контакты главы государства нельзя выставлять напоказ.

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