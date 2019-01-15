Около 300 жилых домов в Туле остались без воды
Тула, 15 января, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Жители более 300 жилых домов в Туле остались без водоснабжения в результате аварии вечером 14 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Сообщение о понижении давления в сетях холодного водоснабжения в Пролетарском округе города поступило в 22:30. Выяснилось, что причиной стало повреждение двух участков трубопровода на Медвенско-Осетровском водозаборе общей протяженностью 11 метров.
По данным на утро 15 января, на месте аварии продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Возобновить водоснабжение специалисты обещают к 15:00 15 января.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 января в результате аварии без воды остались около 70 тысяч жителей Орла. Причиной также стала авария на водопроводе. Возобновить подачу воды удалось спустя сутки после аварии.