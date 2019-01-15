Вашингтон, 15 января, 2019, 09:09 — ИА Регнум. За последние несколько недель Пхеньян выступил с рядом заявлений, свидетельствующих о том, что КНДР не планирует идти на ядерное разоружение. Так, 20 декабря официальное информационное агентство Северной Кореи KCNA прокомментировало видение Пхеньяна ядерного разоружения полуострова, которое заключалось в устранении всех элементов ядерной угрозы с окружающих Корейской полуостров территорий.

Gilad Rom Флаг КНДР

Затем северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении подчеркнул, что «если США не выполнят данного миру обещания, а начнут принуждать КНДР в одностороннем порядке к чему-то, не изменив свою позицию по санкциям и давлению на КНДР, мы, возможно, будем вынуждены изучить новый путь защиты суверенитета нашей страны», пишет Мальком Дэвис в статье для австралийского издания The Strategist.

Выступив с этими заявлениями, режим в Пхеньяне заставляет США не только положить конец экономическим санкциям, но и вывести свои ядерные силы из Южной Кореи и всего региона. В результате Вашингтону придется отказаться от тех гарантий, которые он давал Сеулу и Токио о сдерживании Пхеньяна, а также первым пойти на уступки, прежде чем Северная Корея рассмотрит возможность обсудить отказ от ядерного оружия. Маловероятно, что США пойдут на столь плохую сделку.

При этом в случае с КНДР сложно сказать наверняка, можно ли считать те или иные успехи дипломатии успехом или нет. Например, многие эксперты указывают, что якобы взорванный ядерный полигон в Пунгери на самом деле был лишь законсервирован, тогда как предложение демонтировать ракетный полигон в Сохэ сопровождается расширением сети объектов ракетно-ядерной программы в других частях страны. Такое расширение указывает на истинные намерения КНДР: пока президент США Дональд Трамп будет хвастаться, что с подписанием Сингапурской декларации 12 июня, северокорейская угроза ушла в прошлое, КНДР может продолжить наращивание своих ядерных боеголовок и, в случае необходимости, баллистических ракет различного радиуса действия, которые со временем будут представлять все большую угрозу для США.

Безусловно, сторонники дипломатии, среди которых и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, будут утверждать, что ядерное разоружение возможно только тогда, когда Ким Чен Ын будет чувствовать себя в безопасности, разоружению должно предшествовать подписание мирного договора. Основная проблема заключается в том, что невозможно быть до конца уверенным в том, после подписания мирного договора, снятия санкций и вывода войск, Ким Чен Ын начнет обсуждать отказ от ядерного оружия. Ему и незачем будет, поскольку он получит все, что ему нужно.

В любом случае уже сейчас действие санкций стремительно ослабевает. И на фоне того как все активнее обсуждается заключение мирного договора между Южной и Северной Кореей, у США все меньше возможностей пойти на усиление запретительных мер. Все больше риск разногласий между Вашингтоном и Сеулом в отношении того, каким образом реагировать на расширение ядерного и ракетного потенциала КНДР. Ким Чен Ын знает об этом, поэтому сохранив ядерное оружие, он ничего не теряет, но достигает всех своих целей.

На данный момент США оказались зажаты в углу. Вашингтон может попытаться вернуться к стратегии 2017 года, заключавшейся в максимальном военном, экономическом и политическом давлении. Проблема только в том, что эта стратегия не заставила Пхеньян пойти на серьезные переговоры. Если возобновить этот курс в 2019 году, Пхеньян с высокой долей вероятности вновь начнет проводить ракетные и, вероятно, ядерные испытания, в том числе будет угрожать провести их в атмосфере.

В сложившихся условиях, заключает автор, Вашингтону необязательно идти на риск военной конфронтации с КНДР или соглашаться на ее ядерный статус, что чревато ослаблением норм ядерного нераспространения. Напротив, ему следует пойти на укрепление Южной Кореи, чтобы она смогла сопротивляться требованиям Северной Кореи. Иными словами, необходимо сделать все, чтобы Ким Чен Ын понял, что наличие у него ядерного оружия не дает ему никаких преимуществ.

Читайте также: The Hill: Что должны сделать США, чтобы добиться успеха на саммите с КНДР?

Напомним, ранее ряд американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что глава Белого дома Дональд Трамп направил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо. Источник телеканала также подтвердил визит заместителя председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоля в Вашингтон, который состоится на этой неделе.