Ереван, 15 января, 2019, 09:07 — ИА Регнум. Встреча и.о. главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова состоится 16 января в Париже.

mfa.am Встреча в Милане

Как сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, встреча пройдет при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Последний раз главы МИД Армении и Азербайджана встречались 5 декабря 2018 года в Милане. Встреча была посвящена обстоятельному ознакомлению с позициями и подходами сторон по процессу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это была их третья встреча с момента смены власти в Армении и назначения Мнацаканяна на должность главы МИД Армении. После переговоров в Милане сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта призывали Армению и Азербайджан продолжить конструктивные усилия по урегулированию карабахского конфликта и надеются, что встречи между лидерами двух стран будут возобновлены в ближайшем будущем.