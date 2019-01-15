Вашингтон, 15 января, 2019, 08:45 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом глава Белого дома Дональд Трамп выразил желание совместно действовать для разрешения обеспокоенности Анкары ситуацией с безопасностью на северо-востоке Сирии, передает телеканал ABC.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Кроме того, Трамп попросил своего турецкого коллегу «не обращаться плохо» с курдами в Сирии после того, как из этой страны будут выведены американские войска.

«Он подчеркнул: для США важно, чтобы Турция не обращалась плохо с курдами и другими участниками Демократических сил Сирии», — отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил, что, если власти Турции посмеют ударить по сирийским курдам, США разорят турецкую экономику.

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