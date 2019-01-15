Славгород, Алтайский край, 15 января, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Переход на новую схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами в Алтайском крае вызывает вопросы. В частности, депутаты Славгородского горсобрания попросили алтайского спикера Александра Романенко разобраться, почему тарифы на сбор мусора в городе и в окрестностях выросли в разы. Они полагают, что рост платы за вывоз мусора для семьей может доходить до 300%, сообщает сайт Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС).

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

В ходе разбирательств выяснилось, что тариф на вывоз ТКО по Славгородской зоне действительно является самым высоким в регионе. К примеру, за вывоз мусора IV класса опасности в Славгородской зоне нужно заплатить 113,43 рубля с человека, тогда как в Барнауле эта сумма составляет 66,82 рубля, в Заринской зоне — 41,93 рубля.

Беспокойство славгородских депутатов вызвало и более чем двукратное повышение тарифов на самовывоз твердых коммунальных отходов. Если в 2018 году тариф для населения составлял 266 руб./1 куб. м, то в 2019 году уже 767,46 руб./1 куб. м для IV класса опасности.

«Зарплаты в Славгороде — далеко не самые большие в крае, и совокупная коммунальная нагрузка, с учетом роста тарифов по другим направлениям, может оказаться непосильной», — считает спикер АКЗС Александр Романенко.

К оценке обоснованности удорожания мусорных тарифов подключены антимонопольщики и специалисты регионального управления по регулированию цен и тарифов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новые схемы обращения с ТКО в соответствии с поправками, предусмотренными федеральным законом «Об отходах производства и потребления», регионы разработали ещё два года назад, однако из-за пробелов в законодательстве новшество было решено отсрочить до 2019 года.

О том, что в рамках перехода на новую территориальную схему обращения с твёрдыми бытовыми отходами в Заринской и Алейской зонах Алтайского края будут действовать новые коммунальные тарифы, власти региона известили в середине декабря 2018 года.