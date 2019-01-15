Вашингтон, 15 января, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп оплатил угощение фастфудом команды по американскому футболу Clemson Tigers, принимая спортсменов в Белом доме. Об этом сообщила 15 января журналистам пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фастфуд

Она пояснила, что из-за «шатдауна» многие сотрудники президентской администрации отправлены в неоплачиваемый отпуск. Президенту пришлось за свой счет предоставить футболистам «любимые всеми марки фастфуда».

Американские телеканалы показали зал Белого дома со столами, на которых расставлены канделябры со свечами и блестящие подносы с угощением — фастфудом в картонной упаковке и соусами в порционной пластиковой таре из «Макдоналдса», «Бургер Кинга» и «Вендиса».

Трамп назвал пиццу, гамбургеры и картофель-фри любимой, прекрасной американской едой. Команда Clemson Tigers стала победителем плей-офф национального чемпионата по американскому футболу среди вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, разногласия из-за мер безопасности на границе США с Мексикой привели к «шатдауну» — сокращенному режиму работы американского правительства. Немецкий телеканал Welt сообщил, что в Вашингтоне госслужащие, не получающие зарплату с конца декабря, стоят в очередях за бесплатными продуктами.

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