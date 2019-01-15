Чернигов, Украина, 15 января, 2019, 08:28 — ИА Регнум. От осложнений, вызванных гриппом, в больницах Черниговской области скончались мужчина и две женщины, сообщило 14 января информационное агентство УНИАН.

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач. 1987

Так, в Черниговской больнице №1 умерла 32-летняя женщина. Она обратилась за помощью спустя неделю после начала болезни, хотя работала врачом. В той же больнице от вирусной пневмонии, вызванной гриппом, умер 60-летний мужчина, который поздно обратился к врачам.

Ещё одна женщина умерла от последствий гриппа в Гроднянской районной больнице. Ей было 48 лет.

Экспертиза установила, что женщины болели так называемым свиным гриппом АH1N1. Всего, с начала эпидемиологического сезона, в Черниговской области произошло семь летальных случаев, вызванных вирусными заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю число больных гриппом в Херсонской области выросло на 18,1%.

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