Москва, 15 января, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Председатель правительства Дмитрий Медведев рассчитывает, что нефтяники будут соблюдать достигнутые ранее договорённости в рамках соглашения о стабилизации цен на топливо и властям не придётся прибегать к крайним мерам в виде заградительных экспортных пошлин. Об этом премьер-министр заявил накануне, 14 января, в ходе совещания с вице-премьерами.

(сс)Falkenpost Бензин

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Медведев распорядился поддержать регионы, где подорожало топливо

«Надеюсь, что это даст возможность соблюдать все договорённости и что нам не придётся прибегать к крайним мерам, которые неоднократно анонсировались, но на которые мы не пошли. Я имею в виду так называемые заградительные пошлины на экспорт», — сказал Медведев.

Также Дмитрий Медведев заверил, что правительство внимательно отслеживает ситуацию с ценами на бензин.

«Конечно, нужно следить за ценами на рынке, мониторить ситуацию. Если возникают какие-то отклонения, особенно в части крупнейших поставщиков, вертикально интегрированных компаний, — просто вызывать их, напоминать положения этого соглашения», — заявил премьер-министр, выразив надежду, что «крупнейшие компании удержатся в рамках решений, которые были приняты и которые позволяют держать ситуацию с ценами на приемлемом уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил нефтяникам введением запретительных пошлин на нефть и нефтепродукты для стабилизации цен на бензин, если не будет достигнуто соглашение «о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке».

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Добавим, что в 2018 году в России, по данным Росстата, цены на автомобильный бензин выросли на 9,4%. А уже с начала 2019 года потребительские цены на бензин выросли в среднем на 21 копейку, или на 0,5%. Так, средняя стоимость литра бензина по состоянию на 9 января составляла 43,63 рубля.