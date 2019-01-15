Мельбурн, Австралия, 15 января, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Франции Полин Пармантье в матче первого Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 41 минуту, завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

si.robi Анастасия Потапова

Потапова три раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 3 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, три ошибки на подаче и 2 из 7 реализованных брейка.

Во втором круге турнира Потапова сыграет с представительницей США Мэдисон Кис.

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