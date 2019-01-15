Фучжоу, Китай, 15 января, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Китайская провинция Фуцзянь продолжит развитие проектов сотрудничества с Тайванем, включая поставки воды, электричества и газа на острова Цзиньмэнь и Мацзу, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

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Губернатор китайской провинции Фуцзянь, которая через море граничит с Тайванем, Тан Дэнцзе заявил во время годового отчета о проделанной правительством работе, во время сессии местного парламента, что в начале августа 2018 года Фуцзянь начала поставки воды на остров Цзиньмэнь, который расположен очень близко к материку.

По его словам, провинция также занимается строительством моста, который свяжет материковую часть Китая с небольшими островами. Кроме того, провинция примет дальнейшие меры по укреплению связей с тайваньскими соотечественниками, особенно — молодыми людьми в рамках образования, открытию стартапов для бизнеса и создания рабочих мест и жилья в провинции.

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Отметим, что в 2018 году провинция Фуцзянь, в связи с географической близостью с Тайванем, имела торговый оборот с островом в размере около 80 млрд юаней ($11,8 млрд). Как сообщало ИА REGNUM, водопровод, соединяющий материковую прибрежную часть провинции Фуцзянь с принадлежащими Тайваню малыми островами, был запущен 5 августа 2018 года.