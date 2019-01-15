Об антироссийской истерии в США и предвыборной — на Украине: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Вучич рассказал о важности сотрудничества Москвы и Белграда;
- В Москве считает неприемлемыми высказывания посла США о «СП-2»;
- Тимошенко не верит в победу Порошенко;
- В Пентагоне дали оценку взаимодействию военных России и США;
- Второй погибший обнаружен на месте взрыва в Шахтах.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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