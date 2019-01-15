Пермь, 15 января, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Члены жюри театрального конкурса «Золотая маска» посмотрели в Перми спектакли, номинирующиеся на данную премию, сообщает 15 января корреспондент ИА REGNUM.

Теодор Курентзис получает «Золотую маску»

На сцене «Театра-Театра», возглавляемого художественным руководителем Борисом Мильграмом, был представлен мюзикл «Карлик Нос», а Пермский театр оперы и балета показал ораторию Артюра Онеггера «Жанна на костре» в постановке известного театрального режиссера Ромео Кастеллуччи.

Напомним, театральная премия «Золотая маска» проходит ежегодно начиная с 1993 года. В последние годы мероприятие подвергается обвинениям в тенденциозности и необъективности.

Причиной подобных взглядов является непропорциональное номинирование некоторых театров в ущерб другим культурным учреждениям. В частности, в 2018 году Пермский театр оперы и балета получил 28 номинаций на «Золотую маску».

Как отмечают эксперты, подобная диспропорция выглядит весьма странно и не может быть объяснена превосходящим уровнем мастерства одних театров над другими.