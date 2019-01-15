Путин встретится с президентом Зимбабве
Москва, 15 января, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Сегодня, 15 января президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщается на сайте Кремля.
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Эммерсон Мнангагва
Главы двух государств намерены обсудить актуальные международные проблемы, а также вопросы дальнейшего развития российско-зимбабвийских отношений.
Отмечается, что Эммерсон Мнангагва находится в Москве с официальным визитом.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня президент России Владимир Путин проведёт заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
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