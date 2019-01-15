Москва, 15 января, 2019, 07:04 — ИА Регнум. На торгах валютной биржи 14 января рубль опять взялся за старое и начал снижаться. Падение рубля началось с самого открытия торгов, однако к вечеру запал у игроков на понижение рубля выдохся, и процент падения российской нацвалюты уменьшился, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова. К закрытию 14 января рубль упал по отношению к доллару на 0,25%, а к евро — на 0,12%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

В первую очередь рубль столкнула вниз падающая цена на нефть. Так, стоимость барреля нефти сорта Brent 14 января к вечеру сократилась на 0,3%, до $60,35 за баррель.

Громкой новостью стали опубликованные результаты опроса «Левада-центра», согласно которым 53% опрошенных граждан выступают за отставку правительства РФ, однако 40% опрошенных выступили против этой идеи.

Конечно, из-за результатов одного из многих опросов правительство в отставку не уйдет, но в целом можно сказать, что повышение НДС, произошедшее почти одновременно с повышением пенсионного возраста, сделало кабинет министров в народе непопулярным. Валютный рынок, вероятно, немного обеспокоен этой новостью.

Индекс российских гособлигаций RGBI к вечеру 14 января упал на 0,03%. Курс евро к доллару практически не изменился, понизившись на 0,0006%. Исходя из нестабильной ситуации на рынке нефти, прогноз по курсу доллара на сегодня, 15 января, повышается до 66,50−67,80 руб., а по курсу евро прогноз на сегодня остаётся без изменений на уровне 76,50−77,50 руб.

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