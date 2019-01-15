Москва, 15 января, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не справились с ролью «мирового судьи», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда».

Флаг США

Захарова подчеркнула, что западные страны в свое время решили поставить США во главе, чтобы вести мир в определенном направлении. То, что Соединенные Штаты не справились с этой ролью, свидетельствует о фиаско этих планов, считает Захарова.

США оказались не способны поддерживать безопасность и стабильность в мире. Также она отметила, что Соединенные Штаты пытаются вести диалог с Россией в деструктивном ключе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, в которых содержались угрозы санкциями немецким компаниям за участие в проекте «Северный поток — 2».

По словам Захаровой, желание США сорвать строительство газопровода является частью долгосрочной программы, направленной против России.