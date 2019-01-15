Вашингтон, 15 января, 2019, 05:21 — ИА Регнум. В Белом доме США рассматривают возможность ужесточить санкции против Венесуэлы, в том числе против нефтяного сектора Боливарианской республики, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации президента Соединенных Штатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро и Трамп

По данным газеты, США предполагают ограничить поставки нефти из Венесуэлы. Также рассматривается вариант ввести санкции против вооруженных сил республики. Как подчеркнул собеседник газеты, США собираются перейти к более решительным мерам в отношении Венесуэлы.

Ранее, 8 января, минфин США сообщил о введении санкций против семи физических лиц и 23 организаций Венесуэлы, включая национальный телеканал Globovision.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерениях Соединенных Штатов ввести санкции против Боливарианской республики стало известно в начале ноября 2018 года. Тогда речь шла об ограничениях на экспорт золота из Венесуэлы.