Лондон, 15 января, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Больше трети членов Консервативной партии Великобритании, около 112 человек, присутствующих в Палате общин парламента, готовы голосовать против соглашения по Brexit, достигнутого премьер-министром Терезой Мэй с руководством ЕС, сообщает газета The Daily Telegraph.

Brexit

В числе депутатов — противников сделки газета называет бывшего главу МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона, лидера евроскептиков среди консерваторов Джейкоба Рис-Могга, экс-главу Консервативной партии Данкана Смита и других.

Отмечается, что против соглашения готовы проголосовать и бывшие члены кабинета министров Терезы Мэй, в том числе и экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб.

Отметим, что фракция консерваторов в Палате общин парламента Великобритании насчитывает 317 депутатов. Таким образом, число противников сделки среди консерваторов составляет около 35%.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в британском парламенте должно состояться голосование по проекту соглашения Терезы Мэй с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из состава ЕС. Как отметил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, представленное на суд британских депутатов соглашение является окончательным и пересмотру не подлежит.