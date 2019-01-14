Каракас, 15 января, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару является «Гитлером нашего времени», заявил лидер Венесуэлы Николас Мадуро в своей речи перед Национальным учредительным собранием страны.

Gustavo Lima Zeca Ribeiro Agência Brasil Жаир Болсонару

По словам Мадуро, Болсонару является фашистом и выходцем из секты. Лидер Венесуэлы считает, что у бразильского президента «нет ни смелости, ни собственных решений».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января, правительство Бразилии назвало «нелегитимным» избрание в Венесуэле Николаса Мадуро на пост президента. В связи с этим бразильское правительство выразило поддержку так называемому венесуэльскому парламенту — Национальной ассамблее, которая контролируется оппозицией.