Вашингтон, 15 января, 2019, 02:07 — ИА Регнум. Дочь президента США Дональда Трампа Иванка не выдвигается в качестве кандидатуры на пост президента Всемирного банка (ВБ), но готова помочь ведомству с подбором кандидата, заявила представитель Белого дома по связям с общественностью Джессика Дитто, сообщает Politico.

North Charleston Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером

По ее словам, глава американского минфина Стивен Мнучин и глава аппарата министерства финансов Мик Мелвани попросили Иванку Трамп помочь с поиском нужной кандидатуры, так как «она тесно работала с руководством Всемирного банка последние два года».

Отмечается, что, несмотря на отсутствие официальной информации насчет выдвижения Иванки в качестве кандидата, в американских СМИ уже начали публиковаться критические статьи о деятельности президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января американская газета Financial Times заявила, что Иванка Трамп рассматривается в качестве кандидата на пост главы ВБ. В качестве других потенциальных кандидатур издание назвало экс-постпреда США при ООН Никки Хэйли, замглавы минфина США Дэвида Мэлпаса и главу агентства по международному развитию Марка Грина.