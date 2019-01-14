Москва, 15 января, 2019, 01:33 — ИА Регнум. Высказывания американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла, который, как сообщают немецкие СМИ, разослал письма компаниям Германии с предупреждением о возможных санкциях за участие в проекте «Северный поток — 2», являются неприемлемыми, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

По словам Захаровой, попытки США противостоять реализации проекта «Северный поток — 2» являются частью долгосрочной программы, направленной против России.

«Это часть большой программы… Конечно, это неприемлемо, конечно, это не входит в обязанности посла, мягко говоря, а по большому счету, им противоречит», — заявила она.

Напомним, ранее немецкий таблоид Bild заявил, что посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду немецкий компаний, в которых угрожал санкциями со стороны Соединенных Штатов за поддержку проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

По словам Гренелла, поддержка строительства газопровода является подрывом безопасности Украины и Европы. В свою очередь компании, получившие послание от американского посла, сочли такое «разъяснение» шантажом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января официальный представитель МИД Германии Мария Адебар заявила, что позиции ФРГ и США не совпадают во взглядах по проекту газопровода «Северный поток — 2». Она подчеркнула, что страны продолжают находиться в тесном обмене мнениями по этому вопросу.