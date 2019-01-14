Париж, 15 января, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину для участия в постановке «Лебединого озера», сообщается на официальной странице театра в Twitter.

Allan warren Сергей Полунин

Сообщается, что решение приняла директор по танцу Орели Дюпон по причине того, что публичные высказывания Полунина не соответствуют ценностям театра.

Вероятно, речь идет о словах Полунина в соцсети Instagram, где артист высказался неодобрительно о людях с избыточным весом, назвав причину полноты «ленью». Позже, танцовщик удалил эту запись со своей страницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Кевин Харт отказался стать ведущим 91-й церемонии вручения «Оскара» из-за скандала, связанного с его старыми публикациями в социальных сетях с критикой представителей ЛГБТ-сообщества. Позднее Харт извинился за свои слова и удалил записи со своей страницы.