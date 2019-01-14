Волгоград, 15 января, 2019, 00:55 — ИА Регнум. Пять короткометражных фильмов снял режиссер-любитель из Волгограда Владимир, пишет «Волгоградская правда».

Анна Побежимова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Волгограде. 9 мая 2016 года

Его последний фильм называется «Военный перелом», он посвящен драматической истории одного из новобранцев.

«Позаимствовал идею из одного советского фильма, про который сейчас никто не знает», — пояснил режиссер.

На съемки картины ушло три месяца. Ряд сцен снят на военном полигоне с участием военнослужащих.

По словам Владимира, еще два фильма он снял во время своей службы в армии. Волгоградец рассказал, что всегда мечтал стать режиссером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московская сеть кинотеатров «Москино» анонсировала бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне, приуроченные к 75-летней годовщине снятия блокады с Ленинграда.

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