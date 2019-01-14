Минск, 14 января, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Представители пяти белорусских общественных организаций и объединений, а также одного информационно-просветительского учреждения сегодня, 14 января у посольства Литвы в Белоруссии провели акцию в поддержку литовских политзаключённых. Они передали литовским дипломатам заявление «в связи с очередным судебным преследованием Альгирдаса Палецкиса в Литовской Республике».

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Представители белорусских общественных организаций у посольства Литвы

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Посольство Литовской республики

Формально мероприятие проходило как вручение заявления белорусских НГО литовским дипломатам. Вместо посла Андрюса Пулокаса в 14:30 к представителям белорусской общественности вышел его заместитель, который принял заявление и получил ответы на свои уточняющие вопросы. Общение происходило в максимально корректной форме, несмотря на то, что поводом стало не самое позитивное событие.

«Литовская Фемида вновь открыла «охоту на ведьм», объявив о раскрытии «сети российских шпионов». В шпионаже в пользу России обвиняют Альгирдаса Палецкиса, который содержится в тюрьме уже с октября 2018 года, и еще полтора десятка человек, граждан Литвы и России», — сказано в заявлении.

Представители белорусской общественности отметили, что литовские власти не впервые подвергают преследованию известного литовского политического деятеля Альгирдаса Палецкиса «открыто высказывающего левую, антифашистскую позицию в отношении происходящих в республике событий». Лидеры белорусских НГО напомнили, что в 2009 году Палецкис обвинялся в незаконной организации митинга и был оправдан, а в 2011 году ему были предъявлены обвинения в связи с его оценками событий января 1991 года в Вильнюсе: «Тогда борец за правдивое освещение событий, после которых в Литве началась антисоветская истерия, ускорившая государственный переворот в республике, четко назвал виновников провокации, сказав: «Свои стреляли в своих». Суд первой инстанции оправдал А. Палецкиса, однако затем ему был присужден большой штраф».

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Белорусские общественники у посольства Литвы

«На этот раз органы политического сыска литовского государства, где профашистские организации действуют открыто и беспрепятственно, решили упрятать лидера литовских левых за тюремную решетку поосновательнее, — сказано в документе. — Теперь А. Палецкису инкриминируют «Дело о шпионаже», которое так же, как и предыдущие «дела», «шито белыми нитками». Однако подлинной причиной преследования А. Палецкиса является не участие его «в шпионаже в пользу России», а его твердая антифашистская позиция и выступления с осуждением НАТО».

По мнению белорусских антифашистов, «нынешние действия литовских правоохранительных органов напоминают мракобесие карательных органов диктаторских режимов, исполненных в худших традициях маккартизма, пиночетовской охранки и гестапо». Они констатировали наличие в Литве идеологической нетерпимости, шпиономании, преследования инакомыслящих и других проявлений слабости нынешнего литовского режима.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Заявление общественных организаций Белоруссии в связи с с очередным судебным преследованием Альгирдаса Палецкиса в Литовской Республике

«Мы, представители общественных организаций Белоруссии, требуем от руководства Литовской Республики немедленного прекращения политических репрессий, освобождения узников совести и политзаключённых, среди которых — видный антифашист, защитник прав и выразитель законных интересов литовского народа Альгирдас Палецкис», — сказано в заявлении лидеров белорусских НГО.

Они убеждены, что литовские спецслужбы «потратили деньги налогоплательщиков в ущерб интересам литовского народа, а отдавшие соответствующие преступные приказы должностные лица дискредитировали литовское государство». Также заявлена уверенность в том, что «Литовская Республика состоится как демократическое государство только тогда, когда правоохранительные органы будут служить всему народу, когда права человека и гражданские свободы будут охраняться, когда плюрализм станет нормой, а мрачные времена террора в отношении инакомыслящих канут в Лету».

Литовские дипломаты приняли заявление и пообещали довести его до сведения правительства своей страны. По всей видимости, в этой ситуации больше всех нервничал постовой белорусский милиционер, запрещавший фотографировать происходящее у входа в посольство, ссылаясь на Венскую конвенцию. Увидев литовских дипломатов, он ретировался и появился снова, когда белорусские общественники пообщались с дипломатом — чтобы снова указать на недопустимость запечатлеть событие.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Дипломаты общаются с представителями белорусских общественных организаций

Отметим, что 14 января акции солидарности с обвиняемыми в «шпионаже в пользу России» литовскими антифашистами прошли в ряде стран Европы. Особенно активны были единомышленники Альгирдаса Палецкиса в Прибалтике.

В Молдавии литовскому послу была вручена петиция, а в Белоруссии — заявление. Таким образом, белорусская общественность приняла участие в едином дне солидарности с литовскими диссидентами, закрытый процесс над которыми затевался не ради оправдательного приговора, а скорее с целью пополнения рядов политзаключённых в ЕС.