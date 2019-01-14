Москва, 14 января, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Средняя максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам российских банков из топ-10 в третьей декаде декабря достигла 7,43%. Такие данные приводит 14 января пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Во второй декаде декабря средняя максимальная ставка составляла 7,4%, в первой декаде — 7,38%.

Последний показатель стал самым высоким с августа 2017 года, когда средняя максимальная ставка составляла 7,54% годовых.

Как уточняется, средняя ставка рассчитана на основе продуктов Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка, ФК Открытие, Промсвязьбанка и Россельхозбанка.