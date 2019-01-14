Вашингтон, 14 января, 2019, 20:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается вводить чрезвычайное положение в стране для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сегодня, 14 января, сообщает CNN.

Gage Skidmore Трамп Дональд

Напомним, что финансирование строительства стены на границе с Мексикой стало главной причиной, по которой Конгресс США не смог принять федеральный бюджет на 2019 финансовый год. Для Трампа строительство стены на границе с Мексикой критически важно — это одно из его предвыборных обещаний. В Палате представителей Конгресса не удалось найти никаких компромиссов, и бюджет принят не был. После этого федеральное правительство США прекратило свою работу из-за отсутствия финансирования.

Поначалу Трамп заявил, что если правительство будет закрыто слишком долго, то он объявит чрезвычайное положение в стране, за время действия которого и будет построена стена.

Однако теперь Трамп заявил, что не рассматривает вариант введения чрезвычайного положения для строительства стены.

«Я не собираюсь объявлять чрезвычайное положение, это слишком просто. Сейчас у меня есть полное право объявить его, но я не собираюсь просто потому, что это слишком просто», — заявил Трамп.